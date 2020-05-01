Nord Stream 2 AG не согласился с немецким регулятором по требованиям газовой директивы ЕС

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы освободить газопровод от требований газовой директивы ЕС. Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) ее собирается отклонить. Оператор будет отстаивать свои права.

«Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Nord Stream 2 AG.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что регулятор отклонит заявку оператора. Один из пунктов газовой директивы Евросоюза в новой редакции запрещает поставщику газа владеть участком трубопровода в водах Германии.

Издание сообщило, что основанием для отказа якобы послужил факт, что строительство не закончили к маю 2019 года. Ранее официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что «Северный поток — 2» соответствует всем требованиям. Требовать от оператора соблюдения новой газовой директивы неправильно, так как крупные инвестиции в проект сделали еще во время действия старого закона.

Ранее Варшава решилась на крайние меры из-за финансового спора между польской компанией PGNiG и «Газпромом». Польша попробует арестовать активы «Северного потока — 2».