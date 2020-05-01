Nord Stream 2 AG не согласился с немецким регулятором по требованиям газовой директивы ЕС
«Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Nord Stream 2 AG.
Ранее издание Handelsblatt сообщило, что регулятор отклонит заявку оператора. Один из пунктов газовой директивы Евросоюза в новой редакции запрещает поставщику газа владеть участком трубопровода в водах Германии.
Издание сообщило, что основанием для отказа якобы послужил факт, что строительство не закончили к маю 2019 года. Ранее официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что «Северный поток — 2» соответствует всем требованиям. Требовать от оператора соблюдения новой газовой директивы неправильно, так как крупные инвестиции в проект сделали еще во время действия старого закона.
Ранее Варшава решилась на крайние меры из-за финансового спора между польской компанией PGNiG и «Газпромом». Польша попробует арестовать активы «Северного потока — 2».