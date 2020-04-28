PGNiG ранее заявила, что выиграла у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже дело по Ямальскому контракту и хочет теперь получить причитающиеся 1,4 миллиарда долларов. В «Газпроме» заявили, что разбираются с решением арбитража и платить пока рано.

«Если российская сторона все еще не соблюдает закон, то, на мой взгляд, было бы неплохо сначала арестовать активы „Северного потока — 2“. Это может задержать реализацию проекта. Любые уступки „Газпрому“ в отношении денег, на которые мы имеем право, должны быть исключены», — заявил Ковальский.

Ямальский контракт заключили в 1996 году. Он предусматривает поставку российского газа в Польшу до 2022 года. По мнению польской стороны и Стокгольмского арбитража, повышение стоимости голубого топлива в 2012 году не соответствовало положению вещей на рынке.

Ранее жителей Германии опросили на предмет необходимости «Северного потока — 2». 77% респондентов поддержали проект. Против строительства газопровода высказались только 4% участников опроса.