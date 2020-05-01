Речь идет о пункте, который распространяется на трубопроводы не входящих в ЕС стран, но которые идут по территориальным водам союза. Там говорится, что добывающая газ компания не может владеть трубопроводом, по которому сырье поставляется в Европу. Единственный акционер Nord Stream 2 AG — это российский «Газпром».

Еще в январе операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» направляли заявки в Федеральное сетевое агентство с просьбой вывести их из-под правил газовой директивы, так как ее приняли позже, чем началось строительство.

По данным Handelsblatt, агентство объяснило отказ тем, что по документу для освобождения от правил работы по строительству газопровода должны были завершиться до мая 2019 года.

В Nord Stream 2 отметили, что многомиллиардные инвестиции в проект вносились еще по старым правилам, а значит, учитывать нужно то, что сам проект завершился и осталась только техническая часть.

Чиновники не согласились. Они пояснили, что термин «завершение проекта» подразумевает под собой окончание строительства — и ничто иное.

По данным издания, Nord Stream 2 AG может обратиться в суд, чтобы доказать свою правоту. Не исключено, что дело передадут на рассмотрение в Европейский суд.

Пока Федеральное сетевое агентство Германии принимает замечания от заинтересованных сторон. Окончательное решение оно вынесет 8 мая.

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» прекратилось после того, как США ввели санкции против предприятий и организаций, сотрудничающих с Россией в сфере строительства газопроводов. Испугавшись, из проекта вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

Тогда же Россия заявила, что намерена привлечь к собственное судно «Академик Черский», которое вполне может провести подводную укладку труб. В тот момент корабль находился в Находке. Но после выхода из порта он несколько раз менял свой курс. В данный момент известно, что он идет в сторону Балтики.