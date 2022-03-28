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    28 марта 2022, 09:57

    НМ ДНР сообщила о нехватке боеприпасов у ВСУ

    Представитель НМ ДНР Басурин сообщил о нехватке боеприпасов у украинских военных

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит боеприпасов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

    НМ ДНР сообщила о нехватке боеприпасов у ВСУ

    По его словам, со стороны Украины в последние дни стало прилетать намного меньше снарядов, чем раньше.

    «Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается. Украинские военные, сложившие оружие, признались, что у них закончились боеприпасы», — рассказал Басурин.

    По их словам, это стало причиной сдаться российской стороне.

    Полковник связи ВСУ ранее рассказал, что в его узле снабжение материальными и продовольственными запасами закончилось еще в начале марта.

    Ранее политолог Евгений Михайлов назвал состояние ВСУ упадническим и предположил, что даже Запад ждет поражения Украины и раздела ее территории.