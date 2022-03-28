НМ ДНР сообщила о нехватке боеприпасов у ВСУ
Представитель НМ ДНР Басурин сообщил о нехватке боеприпасов у украинских военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит боеприпасов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
По его словам, со стороны Украины в последние дни стало прилетать намного меньше снарядов, чем раньше.
«Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается. Украинские военные, сложившие оружие, признались, что у них закончились боеприпасы», — рассказал Басурин.
По их словам, это стало причиной сдаться российской стороне.
Полковник связи ВСУ ранее рассказал, что в его узле снабжение материальными и продовольственными запасами закончилось еще в начале марта.
Ранее политолог Евгений Михайлов назвал состояние ВСУ упадническим и предположил, что даже Запад ждет поражения Украины и раздела ее территории.