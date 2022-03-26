«Третьего числа все закончилось». Сдавшийся подполковник-связист ВСУ рассказал об иссякшем снабжении

Сдавшийся в плен подполковник-связист Вооруженных сил Украины рассказал, что продовольствие и материальные запасы закончилось в их узле еще 3 марта. Видео появилось в Telegram-канале Colonelcassad 26 марта.

Связист рассказал, что у них имелись «продовольствие, топливо, автоматы, пистолеты, патроны». На вопрос, на какое время были рассчитаны запасы материальных средств и продовольствия, подполковник ответил: «Третьего числа все закончилось».

В комментариях к ролику пользователи отметили, что связист поступил разумно, сдавшись русским и сохранив свою жизнь и жизни подчиненных.

«Они останутся живы, правильно сделали», — подчеркнули комментаторы.

Политолог Евгений Михайлов назвал состояние ВСУ упадническим и предположил, что даже Запад ждет поражения Украины и раздела ее территории.

ВС РФ блокировали крупные города Украины, планомерно ликвидируют остатки войск ВСУ в Донбассе и, главное, членов нацбатов. Украинские военнослужащие настолько отчаялись, что уже переодеваются в женскую одежду, чтобы бежать. Серьезный урон понесли ПВО, бронетанковые силы.