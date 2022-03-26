«Даже Запад ждет поражения Украины». Политолог назвал упадническим состояние ВСУ

О переломе российской спецоперации на Украине уже говорят на Западе. Они, «видимо, предполагают поражение и некий раздел» страны, поделился мнением с «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он отметил, что ВСУ, «конечно, в упадническом состоянии».

Политолог признался, что не ждет серьезных перемен в ходе специальной операции после значительных успехов ВС РФ.

«Говорят о переломе и на Западе. Думаю, они уже закрыли глаза. Видимо, предполагают поражение Украины и некий раздел этой страны. Я это допускаю», — отметил эксперт.

Он предположил, что и на Украине «кто-то сражается, а кто-то пережидает, когда же все это закончится». Неожиданные удары он допустил только от отдельных малых группировок, которые могут пытаться прорваться в том или ином направлении.

«Это люди, которые отчаялись и пытаются сохранить свою жизнь, вместо того чтобы сдаться. С центрального планирования подобных прорывов не ожидаю», — подчеркнул Михайлов.

Политолог напомнил, что ВС РФ блокировали крупные города Украины, в Донбассе планомерно ликвидируются остатки войск ВСУ и, главное, ликвидируются члены нацбатов. Они «уже переодеваются в женское, чтобы бежать».

«Мы показываем новые виды техники: беспилотники «Форпост» и иные. Мы фактически уничтожили и ПВО, и бронетанковые силы. Войска раздроблены и окружены, в украинской армии фактически нет единого командования», — сообщил Евгений Михайлов.