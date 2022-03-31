НМ ДНР раскрыла судьбу задержанных в Донбассе иностранных наемников

Наемников из других государств, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских националистов, ждет суд. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Их арестуют и отдадут под суд. К ним не будут относиться как с военнопленным», — заявил он.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявлял, что на стороне украинской армии присутствуют как минимум 6,5 тысячи террористов и наемников из иностранных государств. Он подчеркнул, что благодаря точным ударам российских военных численность иностранцев в рядах националистов сокращается.

Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич сообщил, что с Украины сбегут те наемники, которые пришли на «хорошую прогулку».