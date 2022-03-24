Глава Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал новость о том, что на Украину прибывают французские наемники, а также предупредил, что их ждет от России всего два варианта. Об этом написало ИА Nation News.

По словам Клинцевича, особенность спецоперации России в том, что на Украине крайне ограниченно применяются огневые средства поражения.

«Мы бережем людей — тех, с кем проводим спецоперацию, пытаясь их уговорить сложить оружие, отойти от преступного режима, а потом заняться вопросами обороны и безопасности, но другого, вменяемого Правительства Украины. К сожалению, не все это слышат», — сообщил он.

Наемники из других стран понимают, что им придется столкнуться с профессиональными военными. Россия предоставит им всего два варианта.

«В одном месте точечными ударами уничтожили 180, в другом — около 100. Понятно, что они об этом тоже знают. Те, кто пришел на „хорошую прогулку“, уйдут, убегут. Я в этом не сомневаюсь. Тем не менее есть и те, кому это „прикольно“, как они говорят. Мне их жалко. Их „прикольное“ еще неизвестно чем закончится: увезут их или просто закопают», — заключил Клинцевич.