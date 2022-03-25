Число наемников на Украине снизилось в связи со спецоперацией — Минобороны РФ
Минобороны РФ: число наемников на Украине начало снижаться в связи с проведением российской спецоперации
Украина с подачи своего руководства стала прибежищем для 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на очередном брифинге. Он отметил снижение количества наемников, которому поспособствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки.
«На наемников, прибывающих на Украину, не распространяются правила ведения войны. Они будут безжалостно уничтожаться», — подчеркнул Конашенков.
По его словам, за последнюю неделю на Украину не приехал ни один наемник, а некоторые уезжают.
Также он констатировал «практически полное» уничтожение украинских воздушные сил и системы противовоздушной обороны, а также прекращение существования ВМС Украины.
Ранее глава Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя новость о французских наемникам на Украине, предположил, что вскоре «те, кто пришел на „хорошую прогулку“, убегут».