Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе

Баскетбольные кроссовки Nike, разработанные специально для баскетболиста Майкла Джордана, продали на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе за 1,47 миллиона долларов. Об этом рассказало РИА ФАН.

Именно в этих кроссовках Джордан сыграл в пятой игре НБА сезона 1984 года. Они были разработаны специально для него, но руководство лиги было недовольно ярким дизайном кроссовок и неоднократно штрафовало за них спортсмена. Тем не менее, Джордан не отказался от кроссовок, сделав их культовыми и подарив Nike всемирную известность.

На аукционе кроссовки продал Томми Тим Льюис. Он работал подносчиком мячей на одном из матчей и лично получил кроссовки от Джордана в подарок. Льюис много лет хранил обувь, и теперь наконец решил найти ей нового владельца, параллельно подзаработав.

Это не первый случай, когда обувь легендарных спортсменов продают за большие деньги на аукционах. Ранее за 172 тысячи долларов с молотка ушли бутсы Adidas, принадлежавшие Лионелю Месси.