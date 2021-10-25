Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе
Разработанные специально для Майкла Джордана кроссовки Nike продали на аукционе за полтора миллиона долларов
Баскетбольные кроссовки Nike, разработанные специально для баскетболиста Майкла Джордана, продали на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе за 1,47 миллиона долларов. Об этом рассказало РИА ФАН.
Именно в этих кроссовках Джордан сыграл в пятой игре НБА сезона 1984 года. Они были разработаны специально для него, но руководство лиги было недовольно ярким дизайном кроссовок и неоднократно штрафовало за них спортсмена. Тем не менее, Джордан не отказался от кроссовок, сделав их культовыми и подарив Nike всемирную известность.
На аукционе кроссовки продал Томми Тим Льюис. Он работал подносчиком мячей на одном из матчей и лично получил кроссовки от Джордана в подарок. Льюис много лет хранил обувь, и теперь наконец решил найти ей нового владельца, параллельно подзаработав.
Это не первый случай, когда обувь легендарных спортсменов продают за большие деньги на аукционах. Ранее за 172 тысячи долларов с молотка ушли бутсы Adidas, принадлежавшие Лионелю Месси.