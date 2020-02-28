Нигерия заявила о первом зараженном коронавирусом в стране

В Нигерии врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Страна стала третьим африканским государством, где выявили носителя COVID-19.

Вирус обнаружили в штате Лагос. Об этом в Twitter сообщило Федеральное министерство здравоохранения Нигерии.

«Случай, который подтвержден 27 февраля, стал первым в Нигерии с начала вспышки в Китае», — отметили в ведомстве.

COVID-19 уже нашли в Алжире и Египте. Нигерия стала первой страной в Черной Африке, где выявлено заражение коронавирусом нового типа.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Возбудителем болезни оказался новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. В ВОЗ придали вспышке заболевания международное значение.

Сейчас в мире насчитывается около 83 тысяч зараженных. Погибли 2814 человек, вылечились — более 33 тысяч. Вирус распространился за пределы Китая. Еще одной европейской страной, где выявили заболевание, стала Литва.