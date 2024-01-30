Мир 30 января 2024, 08:39 Нигер собрался выйти из ЭКОВАС Reuters: Нигер уведомил ЭКОВАС о выходе из сообщества РИА «Новости»

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Власти Нигера отправили в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уведомление о выходе из блока. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Нигер официально проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о выходе из сообщества», — написали авторы материала.

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Ранее в воскресенье ЭКОВАС также официально покинули Мали и Буркина-Фасо. Они отметили, что сообщество превратилось в экономическую угрозу для стран — членов.

В ответ ЭКОВАС сообщил о готовности провести переговоры по выходу из кризиса. Комиссия блока в своем заявлении отметила, что не получила формального уведомления от трех стран о выходе.

В июле 2023 года военные Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. В эфире общедоступного телевидения появился генерал Абдурахман Тчиани и заявил о формировании Национального совета по защите отечества.

Политолог Михаил Беляев объяснял «360», что три страны покинут ЭКОВАС, так как блок практически не дал им ничего для развития.