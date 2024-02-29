Мир 29 февраля 2024, 20:10 Нидерланды захотели получить от России деньги за крушение МН17 Нидерланды потребуют от России компенсацию за крушение МН17 в Донбассе РИА «Новости»

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Нидерланды могут инициировать процедуру взыскания с России платы в виде расходов на устранение последствий катастрофы самолета, выполнявшего рейс MH17. Об этом премьер-министр Марк Рютте сообщил в социальной сети X.

«Счетная палата посчитала расходы, понесенные правительством Нидерландов после крушения рейса MH17. Правительство очень благодарно за этот отчет», — отметил он.

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По мнению Рютте, благодаря этому отчету можно составить «обоснованный иск о компенсации в судебном разбирательстве» Нидерландов против России после того, малайзийский Boeing рухнул на территории Донбасса. Крушение произошло в 2014 году.

МИД РФ ранее вызвал посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха. От него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на Россию ответственность за катастрофу.

До этого Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина после того, как появились новые результаты Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении MH17.