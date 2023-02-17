Мир 17 февраля 2023, 16:18 МИД потребовал у Нидерландов прекратить делать Россию ответственной за катастрофу MH17 МИД России вызвал посла Нидерландов и потребовал прекратить обвинения в катастрофе MH17 РИА «Новости»

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Посола Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД России. От него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на РФ ответственность за катастрофу рейса MH17, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

«Потребовали прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17», — подчеркнули в МИД.

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Россия указала на политизированный характер работы Совместной следственной группы (СГГ), которую возглавляет прокуратура Нидерландов. В документе отметили, что доказательную базу просто подогнали под заранее выбранную версию трагедии.

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Неделю назад российского посла Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов по делу о крушении рейса MH17. Причиной стали обвинения ССГ в адрес президента России Владимира Путина. По версии следствия, он имел отношение к решению о передаче в ДНР ЗРК «Бук».

Авиакатастрофа произошла в небе над Донбассом в 2014 году. Весь экипаж и пассажиры рейса MH17 погибли.