Мир 10 февраля 2023, 10:19 Российского посла вызвали в МИД Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 NOS: МИД Нидерландов вызвал посла России Шульгина из-за новых данных по делу MH17 РИА «Новости»

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МИД Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина после заявлений о новых результатах Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что причиной вызова российского дипломата стали обвинения ССГ в адрес президента РФ Владимира Путина. По версии следствия, российский лидер имел отношение к решению о передаче в Донецкую Народную Республику ЗРК «Бук». В МИД Нидерландов ожидают от Шульгина объяснений по этому поводу.

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Ранее Гаагский суд признал виновными в крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных — Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Четвертого фигуранта дела Олега Пулатова признали невиновным.

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