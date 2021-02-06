Нидерланды не станут расследовать причастность Украины к крушению MH17

Нидерланды не планируют проводить расследование из-за незакрытого Украиной воздушного пространства в день падения малайзийского Boeing в 2014 году. Решения нидерландских властей основываются на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полетов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов.

Один из выводов, к которым пришли независимые эксперты, заключается в том, что установлено недостаточное количество фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность полетов над восточной частью страны, были осведомлены об угрозе для гражданской авиации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт голландского правительства.

Это заключение позволило голландцам заявить, что они не видят причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства.

Подробное изучение фактов, касающихся незакрытого воздушного пространства, инициировал парламент Нидерландов еще в 2019 году. В фонде также отметили, что российским авиационным властям, ответственным за прилегающее к зоне конфликта воздушное пространство, не было известно об угрозах для гражданской авиации. Голландское правительство подчеркнуло, что доклад подготовлен в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной и будет передан послам обеих стран в Нидерландах.

Самолет потерпел крушение над Украиной в 2014 году. В момент катастрофы на борту было 298 человек.