Нидерландский суд вынесет решение по уголовному делу о крушении пассажирского Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». В судебной инстанции рассчитывают, что оглашение приговора займет половину дня.

17 ноября выбрано в качестве предварительной даты, уточнил ТАСС.

В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала резолюцию по крушению MH17 над Украиной. В ней говорится, что с высокой долей вероятности самолет якобы сбили снарядом из ракетного комплекса «Бук» со стороны вооруженных формирований, находящихся под контролем России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот документ абсурдным.

Следствие заявило, что ракету, сбившую лайнер, запустили с территории России. Москва неоднократно опровергала подобные заявления.

Boeing МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Известно, что его сбили 17 июля 2014 года, погибли все 298 пассажиров.