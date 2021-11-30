СМИ: Нидерланды запланировали новое расследование против России по делу о крушении MH17

В Нидерландах начали подготовку новой юридической процедуры против России. Разбирательство по делу о крушении рейса MH17 на Украине в июле 2014 года хотят инициировать по линии Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Процесс считают «очень многообещающим», сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на собственные источники. В его рамках Нидерланды намерены доказать нарушения Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, которые якобы допустила Россия. В ней говорится об обязанности стран обеспечивать безопасность гражданской авиации.

В случае признания со стороны ICAO вины за РФ, указано в материале, давление на российскую сторону в вопросе принятия ответственности усилится. Решение организации также может стать основанием для другого судебного процесса.

Окончательный вердикт по подаче иска останется за новым кабинетом министров. Пока что он не сформирован. К процессу, возможно, присоединиться Австралия. Эта страна совместно с Нидерландами участвовала в переговорах о признании РФ ответственности за произошедшее. Завершившийся немногим больше полугода назад диалог никаких существенных результатов не принес.

Boeing -777 компании «Малайзийские авиалинии», летевший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту самолета находились 298 человек — граждане 10 государств. Все они погибли.

Следствие заявило, что ракету, сбившую лайнер, запустили с территории России. Москва неоднократно опровергала подобные заявления.