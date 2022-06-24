Кремль отреагировал на резолюцию ПАСЕ по крушению МН17

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вряд ли имеет полномочия выпускать какие-то резолюции по крушению Boeing МН17 в небе над Украиной в 2014 году, поскольку не относится к судебной ветви власти. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«ПАСЕ не относится к судейской ветви власти, если мы все правильно понимаем. Соответственно, вряд ли может выносить обвинительные вердикты. В этом и заключается абсурдность подобных резолюций», — заявил помощник Владимира Путина.

Накануне ПАСЕ опубликовала резолюцию по крушению MH17 над Украиной. В ней говорится, что с высокой долей вероятности самолет сбили снарядом из ракетного комплекса «Бук» со стороны вооруженных формирований, находящихся под контролем России.

Boeing МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Известно, что его сбили 17 июля 2014 года, погибли все 298 пассажиров.

Следствие заявило, что ракету, сбившую лайнер, запустили с территории России. Москва неоднократно опровергала подобные заявления.