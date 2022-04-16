facebook_pixel
    16 апреля 2022, 18:30

    «Ни Макрон, ни Ле Пен». Масштабные митинги во Франции показали на видео

    Масштабные митинги во Франции показали на видео

    Максим Зинкин

    Жители Франции вышли на митинги, на которых выразили свой протест проходящим в стране президентским выборам.

    Во второй тур выборов вышли действующий кандидат Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Основной повесткой митинга остается неприятие участниками обоих участников выбора, они используют лозунг «Ни Макрон, ни Ле Пен».

    Организаторы протеста в Париже призвали в субботу присоединиться к акции всех студентов и учеников старших школ Франции. Масштабное собрание ожидается около здания юридического факультета университета Страсбурга.

    Ранее Ле Пен назвала Крым российским и заявила, что ничуть не жалеет о запрете посещении Украины.