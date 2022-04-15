Студенты Парижа вышли на протест против Макрона и Ле Пен

Сорбонна и другие вузы Парижа второй день переживают масштабные студенческие протесты. Участники выступили против прошедших во второй тур выборов президента Франции действующего лидера государства Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил сайт RTL.

Студенты заявили, что им не оставили выбора, так как и один из двух кандидатов не представляет их интересов. Они отметили, что недовольны подъемом крайне правых и отметили, что центрист Макрон не говорит об экологической повестке и социальной справедливости.

«Главный посыл в том, что мы устали от выбора между Макроном, который снизит наше пособие на жилье, повысит налоги и снова ничего не сделает с климатическими проблемами, и Марин Ле Пен, которая продвигает откровенно фашистскую идеологию», — заявил один из протестующих.

Собравшихся у входа в университет заблокировали отряды полиции, но в полдень из окон вуза в правоохранителей полетели стулья, вешалки и бутылки. К вечеру четверга силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Согласно проведенным опросам после первого тура президентских выборов, первое место Макрону обеспечили голоса жителей Франции в возрасте 65+, больше всего голосов среди избирателей от 35 до 64 лет получила Ле Пен. Молодежь в основном голосовала за лидера левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, который стал третьим.

По данным издания Francetvinfo, основные события ожидаются в ближайшую субботу. Организаторы протеста в Париже призвали присоединиться к акции всех студентов и учеников старших школ Франции. Масштабное собрание ожидается около здания юридического факультета университета Страсбурга. Параллельно о своем митинге в субботу объявили сторонники Ле Пен. Они объявили, что соберутся на Площади Нации в 14:00, также митинг ожидается в Марселе.