Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российским

Марин Ле Пен снова заявила о том, что считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину. Кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» высказала свое мнение в интервью телеканалу BFM TV.

«Историю не переписать. В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией», — объяснила свою точку зрения политик. Ее процитировало РИА «Новости».

Также Ле Пен добавила, что пока не стала бы посещать Киев даже при снятии с нее ограничений.

Ле Пен в 2017 году уже заявляла, что признает Крым российским в случае своей победы на президентских выборах, напомнил RT.

Во Франции 10 апреля состоялся первый тур президентских выборов. Действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%, следует из данных французского МВД. Второй тур выборов пройдет 24 апреля.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция выйдет из объединенного командования НАТО.