Мир 19 января 2024, 19:48 Великобритания провела испытания лазерной пушки DragonFire Минобороны Британии заявило об успешном испытании нового лазерного оружия

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Министерство обороны Великобритании успешно протестировало лазерную пушку DragonFire. Испытания проводили на Гебридском полигоне в Шотландии, сообщили на сайте правительства.

Как отметили в пресс-службе, система уничтожила приближающиеся дроны на расстоянии в несколько километров с разных позиций. Точную дальность действия системы засекретили.

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Там же пояснили, что DragonFire предназначен для поражения целей в пределах прямой видимости, лазер сможет сбивать «любые видимые цели». Эти испытания показали способность системы поражать цели на заявленных дальностях, что стало важным шагом на пути к ее принятию на вооружение.

Военно-морские силы и сухопутные войска Британии планируют использовать лазерное оружие в рамках своих систем противовоздушной обороны. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, что этот вид оружия может произвести революцию в боевом пространстве, снизив потребность в дорогостоящих боеприпасах.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности.