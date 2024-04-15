Мир 15 апреля 2024, 11:06 Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС — Боррель Боррель: разная реакция на конфликты на Украине и в Газе дорого обошлась ЕС РИА «Новости»

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Принципиально разная реакция на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа «дорого обошлась» Евросоюзу. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге.

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции была широко использована российской пропагандой», — подчеркнул Боррель.

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Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС не удалось остановить боевые действия в Газе, положить конец гуманитарной катастрофе, освободить заложников. Он признал, что организации не хватает на это денег.

«Нам необходимо действовать решительно в ближайшие месяцы, чтобы не допустить консолидации альянса „остальных против Запада“, в том числе вследствие ближневосточного конфликта», — призвал он.

«Незападный» мир возмущен миграционной политикой, неравномерным распределением вакцин от коронавируса и несправедливостью, передавал RT. Многие страны откровенно недовольны действиями ЕС.

Евросоюз столкнулся с новыми вызовами в области военных технологий и продолжает испытывать проблемы с поставками боеприпасов в украинской армии. Боррель ранее отмечал, что организации следует обратить внимание на новые военные разработки, связанные с беспилотниками и искусственным интеллектом. Украинские власти продолжают упорно просить у ЕС новое вооружение, в частности глава МИД республики Дмитрий Кулеба обратился к Боррелю за семью системами Patriot.