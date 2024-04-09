Мир 09 апреля 2024, 14:15 Украина попросила у Борреля 7 систем Patriot Глава евродипломатии Боррель: Кулеба попросил семь систем Patriot для Украины Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба «отчаянно» просил у европейского дипломата Жозепа Борреля семь систем Patriot. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас есть моральное обязательство продолжать поддержку Украины… Я на днях разговаривал с Кулебой, и он отчаянно просил у меня семь систем Patriot», — рассказал Боррель.

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По его словам, страны Евросоюза могут в оперативном порядке поставить такие системы. Как указал он, ЕС постоянно говорит, что будет помогать восстанавливать Украину. Но лучше предотвращать разрушение республики, подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель также добавил, что на фронте сложилась очень сложная ситуация.

В интервью газете Financial Times Кулеба жаловался на постоянные обстрелы украинской армии. По его словам, российские самолеты часто бьют управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ.