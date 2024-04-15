Мир 15 апреля 2024, 09:53 Евросоюз не смог решить проблемы с поставкой боеприпасов Украине Боррель подтвердил данные о проблемах ЕС с поставкой снарядов ВСУ Mauricio Campino/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Евросоюз столкнулся с новыми вызовами в области новых военных технологий и продолжает испытывать проблемы с поставками боеприпасов в ВСУ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

«За последние месяцы мы добились существенного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины», — подчеркнул он.

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Боррель отметил, что Евросоюзу следует обратить внимание на новые военные разработки, связанные с беспилотниками и искусственным интеллектом. По его мнению, объединению придется сделать рывок в оборонной промышленности и вложить значительные средства в этот сектор.

Ранее депутаты Европарламента отказались закрывать бюджет Совета Евросоюза, так как Украине не выделили финансирование на противоракетную оборону. За заморозку решения выступили большинство парламентариев — 515 человек.