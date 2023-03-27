Транспорт 27 марта 2023, 11:34 Рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве остановили в знак протеста против судебной реформы Аэропорт Бен-Гурион в Израиле приостановил вылеты из-за протестов против судебной реформы Соцсети

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В Израиле в знак протеста против судебной реформы приостановили вылеты из аэропорта имени Бен-Гуриона. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

«Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту», — объявил руководитель профсоюза работников аэропортов Израиля Пинхас Идан.

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Президент Израильской федерации труда (Гистадрута) Арнон Бар-Давид выдвинул правительству ультиматум: если судебную реформу не остановят, в стране начнется «историческая» массовая забастовка. Работники аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, считающегося крупнейшим в стране, присоединились к ней первыми. Воздушная гавань перестала обслуживать вылетающие рейсы 27 марта.

Беспорядки произошли после отставки министра обороны Йоава Галанта, который выступил против проведения судебной реформы. Десятки тысяч протестующих с бело-голубыми флагами поздно ночью 26 марта вышли на улицы по всей стране. Участники митингов прорвали кордон у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме и временно перекрыли трассу в Тель-Авиве. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить реформу, а бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет — вернуть уволенного министра на службу.