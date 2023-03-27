Мир 27 марта 2023, 18:54 Нетаньяху отложил принятие судебной реформы Радио «Кан»: премьер Израиля Нетаньяху приостановил судебную реформу до лета Соцсети

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир согласовали приостановку судебной реформы в стране. Об этом сообщила местная радиостанция «Кан» со ссылкой на партию «Еврейская сила».

По итогам коалиционных консультаций было принято решение отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии, отметили в партии.

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Взамен Нетаньяху согласился на создание новой силовой структуры — Национальной гвардии. Ее планируют передать под контроль Министерства нацбезопасности, которое возглавляет Итамар Бен-Гвир.

Нетаньяху ранее заявил о намерении приостановить судебную реформу в Израиле главе правительственной коалиции после совещания с лидерами фракций. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Еврейская сила», предупредил, что распустит коалицию, если реформирование судебной системы страны будет поставлено на паузу.

Президент Израиля Ицхак Герцог также выступил с призывом остановить реформу, указав на протесты жителей и столкновения между демонстрантами и полицией.