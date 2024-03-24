Мир 24 марта 2024, 17:20 «Нет свидетельств». Камала Харрис заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье Вице-президент США Харрис: ничто не указывает на причастность Украины к теракту Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Ничто не указывает на то, что в совершении теракта в Подмосковье замешана Украина. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью каналу ABC.

«Нет, нет совершенно никаких свидетельств [причастности Украины]», — сообщила она.

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Харрис назвала случившееся «актом терроризма» и трагедией и добавила, что американцам следует выразить соболезнования семьям жертв.

Ранее о непричастности Украины заявляла представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США осуждают теракт в Crocus City Hall. Он назвал преступление «чудовищным» и выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем пострадавшим. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с россиянами.