Мир 24 марта 2024, 04:43 Власти США исключили причастность Украины к теракту в Crocus City Hall Белый дом: Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Украина не имеет никакого отношения к атаке на Crocus City Hall. Такое заявление сделала представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее процитировал телеканал NВС News.

«Украина вообще не была причастна», — заявила Уотсон.

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Представитель Белого дома указала, что США «поделились с Россией» информацией о планируемых терактах в Москве. Она отметила, что предупреждение сделали в соответствии с давней политикой, которая обязывает передавать подобную информацию.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство не получало никаких уведомлений или сообщений. Контактов ни с Белым домом, ни с Госдепом по данному вопросу не было, подчеркнул дипломат.