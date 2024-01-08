Мир 08 января 2024, 12:16 Нет «даже следов». Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков Forbes: Маск заявил, что в его организме нет следов наркотиков и алкоголя IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотики. Как сообщило издание Forbes, за последние три года в анализах американского бизнесмена не нашли даже следов запрещенных веществ.

«Илон Маск отрицал употребление запрещенных наркотиков, заявив, что в его теле за три года выборочных тестов на наркотики не было обнаружено „даже следов“ наркотиков или алкоголя», — написали журналисты.

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До этого издание Wall Street Journal опубликовало статью о том, что сотрудников, занимающих руководящие должности в компаниях Маска, беспокоило употребление миллиардером наркотиков. Согласно отчету газеты, члены совета директоров Tesla в течение многих лет неофициально говорили о приеме запрещенных веществ Маском и даже обращались к его брату Кимбалу Маску, они переживали из-за поведения руководителя и боялись, что это навредит бизнесу. Источники сообщили журналу, что Маск принимал кетамин и неназванные запрещенные наркотики.

В начале октября 2018 года Маск затянулся «косяком» в эфире комедийного шоу на YouTube. После американский предприниматель сказал, что сделал только «одну затяжку», а затем заявил, что ему не нравится употреблять наркотики. При этом Маск признался, что в прошлом принимал кетамин для лечения депрессии. Адвокат бизнесмена Алекс Спиро заявил, что Маск ни разу не провалил тест на наркотики, а отчет Wall Street Journal содержит недостоверную информацию.

Ранее социальная сеть X Илона Маска стала дешевле более чем на 70%. Это могло произойти из-за грубого высказывания бизнесмена на онлайн-мероприятии. Тогда Маск выступил перед рекламодателями, которые отказали ему в сотрудничестве из-за скандальных высказываний о евреях.