Мир 07 января 2024, 14:53 Пристрастие Маска к наркотикам вызвало беспокойство у совета директоров Tesla WSJ: Илон Маск употребляет наркотики на закрытых вечеринках по всему миру IMAGO / Global Look Press

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Основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск регулярно употребляет различные виды наркотиков на закрытых вечеринках по всему миру. В совете директоров компаний опасаются, что это навредит бизнесу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, с 2018 по 2021 годы Маск побывал на нескольких вечеринках в Лос-Анджелесе, Мексике и Майами, где гости принимают незаконные вещества. В окружении миллиардера заявили, что он до сих пор употребляет наркотики.

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Сейчас, когда от действий Маска зависит шесть компаний, в том числе активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов и тысячи работников, у совета директоров есть все основания переживать о здоровье предпринимателя.

Авторы материала подчеркнули, что употребление наркотиков противоречит политике компаний, а это может поставить под угрозу контракты с властями США на сумму, превышающую 14 миллиардов долларов.

Илон Маск всегда отличался вспыльчивостью, но в последние годы его поведение стало нестабильным. Члены совета директоров обращались за помощью к брату миллиардера Кималу Маску, но тот ничем не смог помочь. Пока акции компаний растут, инвесторы будут закрывать глаза на выходки бизнесмена.

В 2023 году Маск заработал почти 100 миллиардов долларов и возглавил список самых богатых людей планеты.