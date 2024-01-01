Мир 01 января 2024, 00:29 Соцсеть Илона Маска подешевела на 71% Axios: инвесторы считают, что соцсеть X подешевела на 71% после покупки Маском IMAGO/R4924_italyphotopress / Global Look Press

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Социальная сеть X стала дешевле более чем на 70%. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на компанию Fidelity.

«Компания Fidelity считает, что соцсеть Х стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября», — сказано в материале.

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При этом на сайте отметили, что фонд Fidelity не может иметь точные данные о финансах, хоть и оказал помощь Маску в покупке площадки. Другие акционеры могут оценить X по-другому.

По мнению журналистов, соцсеть могла лишиться более 10% стоимости из-за грубого высказывания Маска в ноябре на онлайн-мероприятии. Тогда он выступил перед рекламодателями, которые отказали бизнесмену в сотрудничестве из-за его скандальных высказываний о евреях.

Ранее журналисты газеты Financial Times опубликовали прогноз, в котором говорилось о банкротстве соцсети X. Журналисты напомнили, что крупные кинокомпании перестали размещать рекламу на этой площадке, и ситуация складывается в худшую сторону для предпринимателя. До этого Маск даже пригрозил судом организациям, которые бойкотировали его соцсеть.