Мир 05 февраля 2023, 01:27 «Несут серьезную угрозу». Рогозин предупредил об опасности американских бомб GLSDB Рогозин: бомбы GLSDB опасны из-за сложности их обнаружить и сбить Pxhere

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Американские бомбы малого диаметра GLSDB несут серьезную угрозу, поскольку их сложно обнаружить и перехватить. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что у этого типа бомб низкая себестоимость, которую обеспечивает большая серийность. Цена одной ракеты — 40 тысяч долларов, заметил Рогозин. Один залп ATACMS оценивается в миллион долларов.

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«Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — написал Рогозин.

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GLSDB он назвал «удачной комбинацией», сделанной из двух основных компонентов: управляемой авиабомбы GBU-39 разработки Boeing и маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26 от РСЗО типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin.

Ранее Рогозин сообщал о прибытии в Донбасс четырех робототехнических платформ «Маркер». Специалисты уже начали отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов, уточнил экс-глава Роскосмоса. Проведение испытаний «Маркера» в зоне спецоперации Рогозин анонсировал еще в январе.