Спецоперация 24 января 2023, 05:22 Роботов «Маркер» в феврале доставят в зону СВО Экс-глава Роскосмоса Рогозин: три боевых робота «Маркер» после обкатки отправят в зону СВО Twitter

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Три перспективных боевых робота «Маркер» в феврале поступят в зону спецоперации на Украине, заявил бывший глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Его слова привело РИА «Новости».

«Именно такая машина, которая имеет подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, техническое зрение, возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая указывается оператором, — такие машины там нужны», — пояснил Рогозин.

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По его словам, операторами «Маркера» станут IT-специалисты. Сначала роботов обкатают на полигоне и только после этого отправят к линии фронта. Рогозин подчеркнул, что важно проверить работу устройства в условиях радиоэлектронной борьбы противника. До этого «Маркер» тестировали на космодроме Восточный, где он выполнял функции охранника.

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Ранее экс-глава Роскосмоса заявил, что планирует вернуться в Донбасс в конце января. Сейчас Рогозин восстанавливается после тяжелого ранения во время пребывания в Донецке.