Армия 02 февраля 2023, 15:00 Четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс Экс-глава Роскосмоса Рогозин сообщил о прибытии четырех боевых роботов «Маркер» в Донбасс

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Четыре робототехнических платформы «Маркер» прибыли в Донбасс. Об этом сообщил бывший глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Первые четыре робота „Маркер“ строго по расписанию прибыли в регион», — заявил Рогозин.

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Он уточнил, что специалисты уже начали отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов.

Рогозин анонсировал проведение испытаний «Маркера» в зоне СВО в январе. Среди преимуществ новой техники он назвал подвесной дрон, техническое зрение и возможность ориентации на местности. На линию фронта робототехнические платформы отправят после испытаний на полигоне.

Ранее руководитель группы военных советников сообщил, что боевой робот «Маркер» способен найти и поразить танки Abrams. Технику снабдят электронными образами западного вооружения.