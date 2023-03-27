Мир 27 марта 2023, 06:30 «Нескончаемая шутка». Французский политик объяснил смысл нового пакета санкций Французский политик Асселино назвал 11-й пакет антироссийских санкций нескончаемой шуткой РИА «Новости»

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Подготовка очередного пакета антироссийских санкций доказала, что они не сработали. Это похоже на нескончаемую шутку, заявил в своем Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Он прокомментировал новость о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке 11-го по счету пакета антироссийских санкций. Французский политик считает, что новые рестрикции призваны бороться с обходом предыдущих санкций, которые не сработали.

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«Это нескончаемая шутка», — написал он.

Очередные ограничения введут против стран Центральной Азии, которые, по мнению европейских политиков, помогли России обойти предыдущие ограничения. Их заподозрили, например, в реэкспорте подержанных авто и бытовой техники. Евросоюз решил провести консультации с представителями этих стран и в случае, если подозрения подтвердятся, ввести санкции.

США и Канада пообещали продолжить оказывать давление при помощи «исторических санкций и тарифов». Американский президент Джо Байден сказал об этом на пресс-конференции после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.