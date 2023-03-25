Мир 25 марта 2023, 13:00 ЕС задумался о введении санкций против стран, помогающих обходить их России — СМИ Telegraph: ЕС может ввести санкции против стран Центральной Азии за якобы помощь России piqsels

Читать 360tv в

Власти Евросоюза задумались над тем, чтобы ввести санкции против стран Центральной Азии, сообщила газета The Telegraph. По данным издания, решение могут принять из-за того, что эти государства якобы помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничительные меры.

В распоряжении журналистов оказался документ, который рассматривали европейские чиновники. Они отметили рост экспорта ряда товаров в Центральную Азию, среди которых — подержанные автомобили, стиральные машины и другая техника. По мнению законодателей, эти грузы могут поставлять в Россию в обход введенных против нее санкций.

Реклама

Издание отметило, что власти ЕС посовещались и решили провести консультации с представителями властей центральноазиатских государств. Их предупредят о недопустимости реэкспорта товаров в Россию, а если этот факт подтвердится, то европейский рынок для них могут закрыть.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о проработке 11-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, в документе сделают упор на пресечение обхода указанных ограничений.