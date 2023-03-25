25 марта 2023, 13:00
ЕС задумался о введении санкций против стран, помогающих обходить их России — СМИ
Telegraph: ЕС может ввести санкции против стран Центральной Азии за якобы помощь России
Власти Евросоюза задумались над тем, чтобы ввести санкции против стран Центральной Азии, сообщила газета The Telegraph. По данным издания, решение могут принять из-за того, что эти государства якобы помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничительные меры.
В распоряжении журналистов оказался документ, который рассматривали европейские чиновники. Они отметили рост экспорта ряда товаров в Центральную Азию, среди которых — подержанные автомобили, стиральные машины и другая техника. По мнению законодателей, эти грузы могут поставлять в Россию в обход введенных против нее санкций.
Реклама
Издание отметило, что власти ЕС посовещались и решили провести консультации с представителями властей центральноазиатских государств. Их предупредят о недопустимости реэкспорта товаров в Россию, а если этот факт подтвердится, то европейский рынок для них могут закрыть.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о проработке 11-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, в документе сделают упор на пресечение обхода указанных ограничений.
Торговля
Санкции
Россия
Евросоюз
Азия
Реклама
Реклама