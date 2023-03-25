Мир 25 марта 2023, 01:05 Байден пригрозил продолжить давление на Россию с помощью «исторических» санкций Президент Байден: США и Канада продолжат давление на Россию с помощью исторических санкций РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и Канада намерены продолжить давление на Россию с помощью «исторических санкций и тарифов». Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, его процитировало РИА «Новости».

«Мы намерены продолжать давление на [президента РФ Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — сообщил Байден.

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Также на пресс-конференции американский президент пообещал, что США продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Антироссийские санкции разделили мир на два лагеря, при этом большинство стран мира примкнули к тому блоку, который против односторонних рестрикций. Больше всех пострадала Европа, она лишилась дешевого газа из России. США хотят сделать европейские страны своими вассалами и продавать им энергоресурсы втридорога. Экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши констатировал начало процесса бифуркации мировой экономики.