Мир 10 декабря 2022, 23:32 Несколько взрывов прогремели на севере Косова «Вечерне новости»: Взрывы прогремели в Косовска-Митровце РИА «Новости»

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На севере Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Сербское издание «Вечерне новости» сообщило о двух взрывах, которые прозвучали в районе города Косовска-Митровца.

По данным издания, стрельба фиксировалась неподалеку от города Зубин-Поток. Ее слышали на протяжении 15 минут.

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Приштина 15 декабря намерена подать запрос на вступление в Евросоюз. Сербский президент Александр Вучич заявил, что это является прямым нарушением Вашингтонских соглашений. Он решил направить запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение силовиков в непризнанной территории по резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Текст документа сербские власти согласовали. Решение правительства озвучат 12 или 13 декабря.

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Прошедшие в ноябре переговоры президента Сербии и премьера непризнанного Косова Альбина Курти оказались неудачными. После этого Вучич в своем обращении к нации сообщал, что в Косове и Метохии наблюдается трудная ситуация. Он также попросил западное сообщество попытаться оказать влияние на Приштину и помочь сохранить мир.