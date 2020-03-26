Несколько ракет упали у посольства США в Багдаде

Как минимум две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где находятся дипломатические миссии, в том числе посольство США в Ираке. После атаки по всему городу зазвучали сигналы воздушной тревоги, жители снимали происходящее на видео.

Во время атаки сработали сирены воздушной тревоги, написала газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ. Ракеты упали недалеко от американской миссии.

О пострадавших и разрушения информации пока не поступало.

«Зеленой зоной» в Багдаде называется квартал, где расположены государственные учреждения и иностранные посольства. Несмотря на относительную безопасность, этот квартал регулярно подвергается ракетным обстрелам. Последняя атака была 5 марта, сегодняшнее нападение стало четвертым за месяц.

Ранее в марте ракетный удар пришелся по военной базе США в Ираке. СМИ пишут, что ситуация в регионе обострилась после того, как американцы в результате спецоперации убили командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара авиации США в Багдаде.