Несколько ракет упали у посольства США в Багдаде
Во время атаки сработали сирены воздушной тревоги, написала газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ. Ракеты упали недалеко от американской миссии.
О пострадавших и разрушения информации пока не поступало.
«Зеленой зоной» в Багдаде называется квартал, где расположены государственные учреждения и иностранные посольства. Несмотря на относительную безопасность, этот квартал регулярно подвергается ракетным обстрелам. Последняя атака была 5 марта, сегодняшнее нападение стало четвертым за месяц.
Ранее в марте ракетный удар пришелся по военной базе США в Ираке. СМИ пишут, что ситуация в регионе обострилась после того, как американцы в результате спецоперации убили командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара авиации США в Багдаде.