Базу США в Ираке атаковали ракетами

По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар. Около 15 ракет попали в военный лагерь к северу от Багдада.

В результате нападения трое военнослужащих погибли: двое были гражданами Соединенных Штатов и один британец. Около десяти солдат коалиции получили ранения, пишет Reuters.

16 февраля атаке подверглось посольство США в Ираке. На территорию расположенного в укрепленной «зеленой зоне» американского посольства упали несколько ракет. В столице Ирака были слышны взрывы, в дипмиссии сработала сирена. Целью была база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами, которая находится совсем рядом с посольством. В результате обстрела три человека пострадали.

В январе в нападению подверглись две американские военные базы. Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл сообщил, что число пострадавших составило 50 человек.