Три ракеты ударили по посольству США в Багдаде

Три ракеты ударили прямо по посольству США в Багдаде, в том числе одна по его ресторану, передает РИА «Новости».

По данным телеканала «Аль-Арабия» реактивные снаряды упали вечером в воскресенье. Информации о жертвах не поступало.

При этом телеканал «ас-Сумария» несколькими часами ранее сообщал о трех реактивных снарядах, которые упали вблизи «зеленой зоны» Багдада. В этом районе иракской столицы находятся правительственные учреждения и посольства.

В последнее время «зеленая зона» Багдада все чаще становится мишенью ракетных обстрелов. Как правило, подобные инциденты не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Последний раз сообщения об обстреле «зеленой зоны» иракской столицы поступали на прошлой неделе.

Ситуация в Ираке обострилась после смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара американской авиации в Багдаде.