Спецоперация 29 марта 2024, 15:03 Российские войска ударили гиперзвуковыми ракетами по энергообъектам Украины Минобороны: ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по объектам энергетики Украины РИА «Новости»

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Российские военные ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам энергетики и системам противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Атака произошла в ночь на пятницу, 29 марта.

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«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования <…> по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Удары наносились, в том числе, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотникам. По данным ведомства, все цели достигнуты, а объекты поражены.

Как сообщил RT, боевики Вооруженных сил Украины потеряли свыше 30 солдат в некоторых населенных пунктах на Авдеевском направлении. Там же ВСУ лишились трех боевых бронированных машин и четырех автомобилей.

Российские дроны заставили сдаться в плен роту ВСУ. Речь идет о применяемом в зоне СВО беспилотнике «Джокер».