Мир 06 сентября 2022, 04:36 Поделиться Telegram

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Viber Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером Министр СМИ Британии Доррис и ряд других чиновников ушли с постов после избрания Трасс РИА «Новости»

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Ряд чиновников высокого ранга в Великобритании подали в отставку после избрания на пост премьер-министра Лиз Трасс. С поста министра по вопросам культуры, СМИ и спорта ушла Надин Доррис, сообщил телеканал Sky News.

Доррис приняла решение покинуть кабинет министра несмотря на предложение остаться на своем посту, пишет телеканал. В отставку также подали замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

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Ранее стало известно об отставке главы МВД Британии Прити Пател.

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Члены Консервативной партии избрали Лиз Трасс своим лидером. Во вторник она займет пост премьер-министра Великобритании.

Трасс на посту премьер-министра Британии продолжит антироссийскую политику Бориса Джонсона и уделит внимание «оборонной накачке» страны, заявил гендиректор коммуникационного агенства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Он назвал ее «жесткой антироссийской дамой».

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