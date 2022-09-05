Эксклюзив 05 сентября 2022, 15:36 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:08) Поделиться Telegram

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Viber «Побегут деньги на новое оружие». Что «жесткая антироссийская дама» Лиз Трасс привнесет в отношения с Британией Политсоветник Маркелов предсказал последствия победы Трасс на выборах премьера Британии РИА «Новости»

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Лиз Трасс на посту премьер-министра Британии продолжит антироссийскую политику Бориса Джонсона и уделит внимание «оборонной накачке» страны. Таким мнением с «360» поделился политический советник, гендиректор коммуникационного агенства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

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«Трасс — жесткая антироссийская дама, продукт британского оборонного комплекса, которому интересно, чтобы затраты бюджета шли на него, чтобы нарастала боязнь британских элит, что все будет плохо, если не тратить деньги на новое оружие», — считает Маркелов.

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