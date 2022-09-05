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(обновлено: 05 сентября 2022, 17:08)

«Побегут деньги на новое оружие». Что «жесткая антироссийская дама» Лиз Трасс привнесет в отношения с Британией

Политсоветник Маркелов предсказал последствия победы Трасс на выборах премьера Британии

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Лиз Трасс на посту премьер-министра Британии продолжит антироссийскую политику Бориса Джонсона и уделит внимание «оборонной накачке» страны. Таким мнением с «360» поделился политический советник, гендиректор коммуникационного агенства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

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«Трасс — жесткая антироссийская дама, продукт британского оборонного комплекса, которому интересно, чтобы затраты бюджета шли на него, чтобы нарастала боязнь британских элит, что все будет плохо, если не тратить деньги на новое оружие», — считает Маркелов.

Эксперт отметил, что победа соперника Трасс, Риши Сунака, означала бы выбор «азиатского вектора в британской политике».

«Как только он стал набирать очки, хорошо говорить и готовиться к публичным выступлениям на предварительных выборах, британский оборонный комплекс очень испугался, что премьер-министром станет человек индийского происхождения, а значит, Китай точно будет влиять на них, точно Индия, точно Азия, а это смерти подобно», — рассудил Маркелов.

Поэтому, по его словам, «американцы с англичанами» разработали альтернативную кандидатуру — Лиз Трасс.

«Сработала концепция оборонной накачки бюджета Британии. Итог: Трасс будет очень жестко выступать против России, будет и дальше разгонять антироссийскую риторику, лоббировать задачи военного комплекса и продолжать дело Джонсона. Будет то же самое, но с нюансами: быстрее побегут деньги на новое оружие», — предположил политический советник.

Он напомнил, что на данный момент Великобритания — самая проукраинская страна на Европейском континенте, страна, больше всех заинтересованная в победе Украины.

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