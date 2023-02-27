Мир 27 февраля 2023, 09:07 Неприятный опыт для Запада. El Pais — о значении украинского конфликта в мире El Pais: конфликт на Украине стал неприятным опытом для Запада РИА «Новости»

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Реакция мирового сообщества на конфликт на Украине стала неприятным открытием для Запада, заявила колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян. Она подчеркнула, что западные страны ведут себя высокомерно и самодовольно, игнорируя мнение мира.

Мартинес-Баскуньян обратила внимание на риторику президента США Джо Байдена. По оценке журналистки, он выставляет конфликт как борьбу «демократий и автократий», а себя представляет защитником «свободного мира».

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Такая позиция Байдена чужда огромной части мира, которую еще называют глобальным Югом, подчеркнула автор El Pais.

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По ее мнению, украинский конфликт оказался «унизительным опытом» для Запада. Стала сильнее международная значимость тех, кого западные страны привыкли считать «неприсоединившимися», пояснила она.

В качестве примера Мартинес-Баскуньян привела Бразилию, которая представила свой мирный план по Украине. Также журналистка напомнила о Турции и Китае, которые сохраняют диалог с Россией.

Колумнист выразила уверенность, что Европе стоит подумать над оценкой своего места в мире, начать продвигать модели развития, которые заслуживают доверия, а также отказаться от морализаторства.