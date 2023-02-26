Мир 26 февраля 2023, 22:45 Китаю пригрозили «реальными издержками» за сближение с Россией Советник Салливан: КНР грозят «реальные издержки» в случае оказания военной помощи России РИА «Новости»

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Китай должен сам принимать решения о военной помощи России, но это приведет к «реальным издержкам» для страны. С таким заявлением в эфире телеканал CNN выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

«Пекин должен принять самостоятельные решения о предоставлении военной помощи, но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», — подчеркнул советник.

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Ранее с подобным высказыванием выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пригрозил Китаю «реальными последствиями» в случае поставок вооружения России.

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Власти США уверены, что китайское руководство рассматривает возможность поставок вооружений России. Об этом в СМИ сообщил глава ЦРУ Уильям Бернс. Вашингтон намерен удержать Китай от этого шага, сообщило ИА НСН.

В Белом доме намекнули на возможные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня в скором времени. Информацию о предстоящем диалоге сообщило ИА Nation News.