17 марта 2023, 12:34
Неприятную правду об американском беспилотнике раскрыли в Китае
Global Times заявило, что США используют инциденты с военной техникой для провокаций
США используют различные постановочные инциденты с военной техникой для эскалации ситуации вокруг стран, которые они считают своими противниками. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.
Автор статьи отметил, что самым свежим примером подобной провокации является падение беспилотника MQ-9 Reaper в акваторию Черного моря.
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«Такие происшествия проходили много раз после завершения холодной войны. Штаты сбивали самолеты, внезапно происходили авиакатастрофы, которые эскалировали напряженность в определенном регионе. Большая часть из них была связана с США», — написал он.
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Колумнист издания предположил, что пристальное внимание мировой общественности к ситуации с MQ-9 Reaper демонстрирует нежелание в обострении отношений США и России.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул в Черное море после начала движения в сторону российской границы. На перехват вылетели экипажи истребителей Су-27, после чего БПЛА оказался в воде.
Министр обороны Сергей Шойгу представил отличившихся летчиков к государственным наградам за недопущение нарушения воздушного пространства России.
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