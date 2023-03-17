Мир 17 марта 2023, 12:34 Неприятную правду об американском беспилотнике раскрыли в Китае Global Times заявило, что США используют инциденты с военной техникой для провокаций Air National Guard

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США используют различные постановочные инциденты с военной техникой для эскалации ситуации вокруг стран, которые они считают своими противниками. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.

Автор статьи отметил, что самым свежим примером подобной провокации является падение беспилотника MQ-9 Reaper в акваторию Черного моря.

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«Такие происшествия проходили много раз после завершения холодной войны. Штаты сбивали самолеты, внезапно происходили авиакатастрофы, которые эскалировали напряженность в определенном регионе. Большая часть из них была связана с США», — написал он.

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Колумнист издания предположил, что пристальное внимание мировой общественности к ситуации с MQ-9 Reaper демонстрирует нежелание в обострении отношений США и России.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул в Черное море после начала движения в сторону российской границы. На перехват вылетели экипажи истребителей Су-27, после чего БПЛА оказался в воде.

Министр обороны Сергей Шойгу представил отличившихся летчиков к государственным наградам за недопущение нарушения воздушного пространства России.