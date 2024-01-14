Мир 14 января 2024, 04:03 Неприятную деталь заметили в речи Сунака на Украине Зеленский и Сунак разошлись в понятиях гарантий безопасности для Украины Pixabay

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Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовали разные термины, рассказывая о предоставленных для Украины гарантиях безопасности. На этот нюанс обратила внимание газета «Украинская правда».

Зеленский подчеркивал, что Украина получила от западных партнеров «гарантии» безопасности, в то время как Сунак использовал менее конкретный термин «заверения». Британский лидер лишь однажды назвал условия документа «беспрецедентными гарантиями», однако позже поправил себя, назвав термин недостаточно точным.

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Итоговый текст документа оказался еще менее конкретным, чем выступление Сунака. Формулировки в нем подтверждают исключительно «сотрудничество и помощь» в сфере безопасности.

Ранее Великобритания обязалась поддерживать Украину на протяжении 10 лет и объявила о крупнейшем пакете помощи для ВСУ, объем которого составил 3,2 миллиарда долларов.

На заключенное соглашение иронично отреагировали даже украинские парламентарии: депутат Рады Алексей Кучеренко в шутку отметил, что гарантии безопасности может дать только страховой полис.